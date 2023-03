Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schmorbrand in der Mikrowelle - verletzte Personen durch Rauchentwicklung

Hettenleidelheim (ots)

Am Sonntag, den 12.03.2023, gegen 16:15 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Bürgermeister-Schmidt-Straße in Hettenleidelheim zu einem Schmorbrand in einer Mikrowelle. Ursache war das in Vergessenheit geratene Mittagessen, welches aufgrund der Grillfunktion nach einiger Zeit zu Schmoren anfing. In der Nachbarschaft wohnende Familienangehörige wurden zufällig auf den Rauchmelder aufmerksam und konnten die 69-jährige Bewohnerin aus der verrauchten Wohnung befreien. Die verkohlten Essensreste konnten durch die Feuerwehr zeitnah ins Freie verbracht werden. Die Bewohnerin sowie die Familienangehörigen erlitten jeweils eine leichte Rauchgasintoxikation.

