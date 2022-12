Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Einbruch in Garage mit wunderlichem Ergebnis

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am Dienstag, dem 13.12.2022 wurde der Polizei in Ribnitz-Damgarten ein Einbruchsdiebstahl in eine Garage in der Bernsteinstadt gemeldet.

Die Beamten dachten sich auf der Anfahrt wahrscheinlich, dass es ein "gewöhnlicher" Einsatz werden würde. Aber selbst den erfahreneren Kollegen kam so ein Sachverhalt wohl selten unter. Der 59-jährige deutsche Geschädigte teilte vor Ort mit, dass die Garage hauptsächlich durch seinen Sohn genutzt werde. Seit Ende September war aber weder er noch der Sohn an der Garage. Am Vortag nun war es soweit und er wollte nach dem Rechten schauen. Vor Ort musste er feststellen, dass unbekannte Täter augenscheinlich das Schloss ausgetauscht hatten. Er bekam die Tür dennoch auf und musste zu seinem Entsetzen feststellen, dass unbekannte Täter einen Satz Räder entwendet hatten. Dafür stand nunmehr ein zugelassener Anhänger in der Garage. Er informierte daraufhin die Polizei. Die staunte nicht schlecht und suchte sodann den 67-jährigen deutschen Verantwortlichen des Anhängers auf. Der schwieg und konnte oder wollte zur Aufklärung des Sachverhalts nicht beitragen.

Eine entsprechende Anzeige gegen unbekannt wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde aufgenommen. Der Gesamtschaden wird mit etwa 400 Euro beziffert. Der Anhänger wurde gesichert außerhalb der Garage abgestellt.

