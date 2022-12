POL-HST: Notstromaggregat von Firmengelände geklaut

Born (ots) - Am Sonntag, dem 11.12.2022 wurden der Barther Polizei gleich zwei versuchte Einbrüche in Ferienhäuser in Born auf dem Darß gemeldet. Demnach haben derzeit unbekannte Täter versucht sich gewaltsam Zutritt zu zwei Ferienobjekten in der Straße In de Drift zu verschaffen. Als mögliche Tatzeit kommt Samstag (10.12.2022) 16:00 Uhr bis Sonntag (11.12.2922) 13:00 Uhr in Frage. Durch die Taten entstand ein ...

mehr