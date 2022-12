Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Polizei ehrt Bürgerinnen und Bürger für Zivilcourage

Stralsund (ots)

Am heutigen Donnerstag, dem 08.12.2022 ehrte der Leiter der Polizeiinspektion Stralsund, Rainer Dittschlag, zusammen mit dem Kommunalen Präventionsrat des Landkreises Vorpommern-Rügen und dem Verein zur Förderung der Kriminalitätsprävention neun Bürgerinnen und Bürger für ihr zivilcouragiertes Handeln.

Die Geehrten stehen stellvertretend für die vielen "stillen Helden", die sich durch ihr beherztes und couragiertes Handeln in diesem Jahr verdient gemacht haben. Einmal jährlich - immer in der Vorweihnachtszeit - zeichnet die Polizeiinspektion Stralsund couragierte Bürgerinnen und Bürger mit Urkunden und Präsenten aus. Die Veranstaltung fand bereits zum fünften Mal statt.

Folgende Personen wurden heute geehrt:

Überwältigen eines bewaffneten Straftäters - Ein Zeuge meldete der Polizei am 13.02.2022 einen Mann, der mit einem Messer bewaffnet durch Stralsund lief. Mehrere Polizeibeamte kamen zum Einsatz und nahmen die Verfolgung auf. Der Tatverdächtige konnte schließlich von einem Beamten festgestellt werden. Drei weitere Polizisten suchten getrennt voneinander in einem anderen Bereich. Ersten Erkenntnissen zufolge ging der 41-jährige Täter mit dem Messer in der Hand gezielt auf den Polizisten zu. Erst nach mehreren Aufforderungen und unter Androhung des Schusswaffengebrauchs schmiss er das Küchenmesser weg. Da sich der Mann gegen die Anweisungen des Polizisten wehrte, kam Pfefferspray zum Einsatz. Der Straftäter widersetzte sich den Aufforderungen und trat zudem aggressiv und beleidigend gegenüber dem Polizeibeamten auf. Anschließend konnte er mit Hilfe eines unbeteiligten Zeugen zu Boden gebracht, gefesselt und vorläufig festgenommen werden. Der Zeuge half dem Beamten bis weitere Verstärkung eintraf.

Verhinderung eines Trickbetrugs - In Stralsund verhinderte eine aufmerksame Angestellte eines Supermarktes am 04.03.2022 einen Trickbetrug. Ein 68-Jähriger erhielt am Vormittag mehrere Anrufe von unbekannten Tätern, die dem Mann, eine große Summe Bargeld aus einem Gewinnspiel versprachen. Damit ihm das Geld übergeben werden kann, sollte er für die Transportkosten aufkommen. Hierfür sollte er Google Play-Karten im Wert von 1.000 Euro kaufen. Der Senior begab sich zu einem nahegelegenen Supermarkt. Die 39-jährige Mitarbeiterin an der Kasse wurde stutzig und informierte die Polizei. Somit konnte verhindert werden, dass der Senior die Codes an die Anrufer durchgibt und damit sein Geld verliert. (Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5162706)

Rettung eines ertrinkenden Anglers - Am 06.03.2022 retteten zwei Angler auf Rügen gemeinsam einen Mann aus dem Wasser am Strand im Bereich Vaschvitz vor dem Ertrinken. Die beiden Männer aus Brandenburg haben die offensichtlich hilflose Lage eines 71-jährigen einheimischen Anglers erkannt und ihn aus dem Wasser gezogen und an Land gebracht. Dadurch haben Sie dem Mann das Leben gerettet. Der 71-Jährige aus Sassnitz ist im Wasser vermutlich über einen Stein gestolpert, verlor das Gleichgewicht und seine Bekleidung saugte sich mit Wasser voll, so dass er nicht alleine aufstehen konnte und bereits kopfüber im Wasser war.

Verhinderung eines Angriffs auf zwei Kinder - Am 12.06.2022 haben zwei Männer im Rotenseepark in Bergen auf Rügen einen Straftäter davon abgehalten zwei Kinder anzugreifen. Der Täter hat zwei Kinder im Alter von 5 und 13 Jahren angegriffen, geschlagen und verletzt. Die beiden Zeugen sind mutig und entschieden dazwischen gegangen. Dadurch haben sie die Kinder vor weiteren Verletzungen bewahrt und das Ergreifen des Täters ermöglicht.

Verhinderung eines Betrugs - Am 29.09.2022 verhinderte eine Bankmitarbeiterin in Barth, dass ein 80-jähriger Kunde Opfer eines Betruges wurde. Sie wurde stutzig, als der Mann mehrere tausende Euro in Ihrer Filiale, für augenscheinlich betrügerische Dienstleistungen, abholen wollte. Durch das Informieren der Polizei verhinderten Sie einen erheblichen finanziellen Schaden für den Herren.

Der Leiter der Polizeiinspektion, Rainer Dittschlag sprach all diesen Menschen den persönlichen Dank, Anerkennung und Wertschätzung für ihr besonders lobenswertes Handeln aus. Durch die zusätzliche Auszeichnung mit einer gemeinsamen Urkunde des Landkreises Vorpommern-Rügen und der Polizei sowie einem Präsent und einem Preisgeld erhielt die Danksagung auch symbolischen Charakter. "Die Bürgerinnen und Bürger unterstützten uns auch in diesem Jahr mehrfach und trugen so zum Erfolg polizeilicher Maßnahmen bei. Ich bin sehr froh, dass sie hingeschaut und nicht weggeschaut haben. Sie sind damit ein Vorbild für andere.", so Rainer Dittschlag bei seinem Rückblick auf das Jahr 2022.

