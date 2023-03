Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Mehrere Verkehrsteilnehmer ohne gültige Fahrerlaubnis kontrolliert

Ludwigshafen Ruchheim (ots)

Am Samstag, 12.03.2023, wurden durch die Polizeiautobahnstation Ruchheim zwei Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis kontrolliert. So befuhr gegen 08:30 Uhr ein 43-Jähriger mit seinem PKW die BAB 61 in Fahrtrichtung Süden und wurde an der Tank- und Rastanlage "Dannstadt-West" einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer zeigte den Beamten auch einen deutschen Führerschein vor. Jedoch ergab eine Recherche in den polizeilichen Systemen, dass dem 43-Jährigen kurz zuvor, aufgrund von Amphetaminkonsum, die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Um 17:10 Uhr wurde ein eine weitere Kontrolle mit einem 22-jährigen Audi-Fahrer durchgeführt. Dieser zeigte eine albanische Fahrerlaubnis vor, wohnte jedoch bereits seit über vier Jahren in Deutschland. Nach spätestens einem halben Jahr hätte der Fahrer seine albanische Fahrerlaubnis in eine deutsche Fahrerlaubnis umschreiben lassen müssen. Auch in diesem Fall wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

