POL-FR: Wehr/Schopfheim: Autofahrer flüchtet vor der Polizei und gefährdet andere - Zeugen gesucht!

Am Dienstagabend, 06.12.2022, ist ein Autofahrer von Wehr in Richtung Schopfheim vor einer Polizeistreife geflüchtet und hat dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Gegen 20:30 Uhr sollte der 45 Jahre alte Autofahrer zu einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Statt zu stoppen, gab er Gas. Am Kreisverkehr Bahnhofsplatz/Bahn-/Talstraße kam das Auto des Mannes von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Schild. Er setzte seine Fahrt trotzdem fort, zunächst zur B 518 und dann weiter in Richtung Schopfheim. Es soll dabei zu Gefährdungen von Fußgängern und anderen Fahrern gekommen sein. Schließlich konnte der Flüchtende am Ortsrand von Schopfheim-Eichen gestellt werden. Zur Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit wurde eine Blutprobe erhoben, der Führerschein beschlagnahmt. Der Sachschaden am Auto des Mannes liegt bei rund 4000 Euro, der am Schild bei ca. 250 Euro. Die Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen bittet Personen, die gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07751 8963-0 zu melden.

