POL-WOB: Drei Fahrzeugführer unter Drogen- und Alkoholbeeinflussung im öffentlichen Verkehrsraum festgestellt.

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Werner-von Siemens-Straße 07.04.2022, 12.05 Uhr bis 12.15 Uhr Helmstedt, Magdeburger Tor 07.04.2022, 13.30 Uhr In der vergangenen Woche kam es in Helmstedt wieder vermehrt zu Taschendiebstählen. Allein Donnerstagmittag wurden zwei Taten bei der Polizei angezeigt. Die erste Tat ereignete sich beim Einkaufen in einem Einkaufszentrum in der Werner-von Siemens-Straße in Helmstedt. Nach dem eine ...

