POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrskontrolle mit zahlreichen Beanstandungen

Zweibrücken (ots)

Zeit: 17.01.2023, 09:00 Uhr - 11:45 Uhr

Ort: Zweibrücken, Saarlandstraße. SV: Auf Anforderung der Polizeiinspektion Zweibrücken kontrollierten Beamte der Bereitschaftspolizei den innerstädtischen Verkehr. Schwerpunkte der Überwachungsmaßnahmen waren die Themen Ablenkung und Gurtanlegepflicht. Von rund 40 kontrollierten Fahrzeugführern benutzten 11 während der Fahrt verbotswidrig ein Mobiltelefon, weshalb Bußgeldverfahren gegen diese Fahrzeugführer eingeleitet wurden. Ihnen droht jeweils ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro plus ein Punkt im Verkehrszentralregister. Weiterhin wurden fünf Fahrzeugführer kostenpflichtig verwarnt, weil sie während der Fahrt keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Wegen insgesamt fünf Mängeln an der Ausstattung oder dem Zustand der Fahrzeuge (z. B. Beleuchtungsmängel oder Nichtmitführen von Warnweste oder Warndreieck) wurden den Fahrzeugführern in schriftlicher Form Fristen zur Beseitigung gesetzt.

Gegen den Fahrer eines E-Scooters musste ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet werden, da er keine Haftpflichtversicherung für den Elektroroller abgeschlossen hatte. |pizw

