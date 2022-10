Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hund beißt Mann - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Hinterzarten]

Am Freitagvormittag, 14.10.2022, gegen 10:30 Uhr wurde ein 86-jähriger Mann in Hinterzarten in der Freiburger Straße, zwischen einer Bäckerei und einem Metzger, von einem Hund in den rechten Unterarm gebissen. Dadurch erlitt er deutliche Zahnabdrücke des Hundes und Einblutungen am Unterarm. Zur Behandlung musste der 86-jährige in ein nahegelegens Krankenhaus. Der Hund war im beisein von zwei weiblichen Jugendlichen, welchem nach dem Vorfall ein Maulkorb angelegt wurde. Die Jugenlichen werden wie folgt beschrieben:

- weiblich - ca. 15-16 Jahre alt. - kurze Haare, blond und braun - stämmige Figur - deutsche Herkunft

Der Hund wird wie folgt beschrieben:

- schwarz weißes kurzes Fell - kleiner Hund, ca. 30-40cm lang und 20-30cm hoch.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Nummer 07651-93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell