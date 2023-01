Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf der Abfahrt B10

Münchweiler (ots)

Am Dienstag, um kurz nach 07:00 Uhr, befuhr eine 20-jähriger Mann aus Pirmasens mit einem Mercedes die B10 in Fahrtrichtung Landau. Er wollte die B10 über die Abfahrt Münchweiler verlassen und befand sich bereits auf dem Verzögerungsstreifen. Kurz vor dem Ende des Verzögerungsstreifens soll ein weißer Transporter mit roter Aufschrift sehr knapp vor den Mercedes gezogen sein, um ebenfalls abzufahren. Der Mann musste stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Aufgrund des Bremsmanövers verlor der Fahrer die Kontrolle über den Mercedes und rutschte geradeaus in den Grünstreifen. Dabei kollidierte er mit einem Verkehrsschild und einem Leitpfosten. Der weiße Transporter mit roter Aufschrift, zu dem leider noch nichts näheres bekannt ist, fuhr einfach weiter. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden am Mercedes wird auf 1000 Euro geschätzt

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

