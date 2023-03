Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstähle aus Personenkraftwagen

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zu gleich zwei Diebstählen aus abgestellten PKW's kam es im Verlauf des 13.03.2023. Zunächst wurde an einem Peugeot, welcher auf einem Parkplatz in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. abgeparkt war, die Seitenscheibe eingeschlagen und das Radio aus dem Fahrzeug entwendet. Ferner wurde ebenfalls die Seitenscheibe an einem in der Flugplatzstraße in 67435 Neustadt/W.-Lachen-Speyerdorf geparkten Fiat eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine Geldbörse entwendet. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor, weshalb die Polizei Neustadt/W. Personen bitte, welche sachdienliche Angaben machen können, sich bei dieser unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Des Weiteren weist die Polizei in diesem Zusammenhang hin, dass Wertgegenstände niemals offen und für Jedermann sichtbar in einem Kraftfahrzeug liegen gelassen werden sollten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell