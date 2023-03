Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 2. März 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: sechsjähriges Kind bei Unfall verletzt

Mittwoch, 01.03.2023, gegen 16:35 Uhr

Ein sechsjähriges Kind ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Leipziger Allee in Wolfenbüttel Wendessen leicht verletzt worden. Es musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen war das Kind unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen und dann von einem dort fahrenden Auto eines 63-jährigen Fahrers erfasst worden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell