Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Mittwoch, 1. März 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: 57-Jähriger Opfer eines Raubes

Sonntag, 26.02.2023, gegen 11:00 Uhr

Wie bei der Polizei erst später angezeigt worden ist, ist ein 57-jähriger Mann aus Salzgitter am Sonntagmittag Opfer eines Raubüberfalles. Demnach sei er in Salzgitter auf der Bocholter Straße in Höhe des dortigen Parkhauses von drei bislang unbekannten Männern angesprochen worden. Plötzlich habe eine der Personen gegen die Beine des Opfers getreten, so dass dieser zu Boden gestürzt sei. Hier sei weiter auf das am Boden liegende Opfer eingetreten worden. Dem 57-Jährigen seien das Handy, die Bankkarte und ein Stoffbeutel mit Inhalt entwendet worden. Die Unbekannte seien im Anschluss in Richtung Parkhaus und in Richtung Fußgängerzone geflüchtet. Beschreibung: männlich, schlank, zirka 180 cm groß, ein Täter mit gelber Jogginghose und ein Täter mit Jeans bekleidet. Hinweise erbittet die Polizei unter 05341 / 18970.

