Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 28. Februar 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Diebstahl eines Transporters

Donnerstag, 23.02.2023, 13:00 Uhr, bis Freitag, 24.02.2023, 16:00 Uhr

In der Zeit zwischen Donnerstagmittag und Freitagnachmittag vergangener Woche entwendeten unbekannte Täter einen auf einem Parkplatz in der Straße Am Rehmanger in Wolfenbüttel abgestellten Transporter Renault Master. Der Wert des Transporters wird mit rund 35000 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Montag, 27.02.2023, gegen 17:15 Uhr

Die Polizei Wolfenbüttel sucht nach einer Straßenverkehrsgefährdung Zeugen zu einem Vorfall, welcher sich am Montagnachmittag, gegen 17:15 Uhr, in der Straße Neuer Weg ereignet haben soll. Demnach soll es in Fahrtrichtung stadtauswärts, Richtung BAB A 36, aufgrund eines Linksabbiegers auf dem Neuen Weg, Höhe Am Forst, zu einem kleineren Rückstau gekommen sein. Ein Autofahrer habe die verkehrsbedingt haltenden PKW rechts überholt und habe dafür den angrenzenden Geh- und Radweg benutzt. Den Geh- / Radweg habe er zirka 200 - 300 m befahren (bis Höhe der dortigen Straßenbaustelle) und sei dann erst wieder auf die Fahrbahn zurückgekehrt. Während der Fahrt auf dem Geh- / Radweg hätten sich auch Personen auf dem Gehweg befunden. Diese seien möglicherweise dem fahrenden PKW ausgewichen. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Fahrer des betreffenden PKW in Braunschweig angehalten und kontrolliert werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den 19-jährigen Fahrer eingeleitet. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen des Vorfalles, insbesondere eine Frau mit Kind und einen Mann, die sich auf dem Gehweg befunden haben sollen. Telefon: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, zwei leicht verletzte Personen

Montag, 27.02.2023, gegen 08:10 Uhr

Am Montagmorgen ereignete sich im Kreuzungsbereich Landesstraße 495 / Landesstraße 615 (Halchtersche Kreuzung), ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Demnach beabsichtigte eine 49-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto nach links von der 495 in Richtung Halchtersche Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit das entgegenkommende und bevorrechtigtes Auto eines 53-jährigen Fahrers. Die Verletzten wurden mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum Wolfenbüttel gebracht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

