Peine (ots) - Körperverletzung Am 26.02.2023 gegen 01:55 Uhr kam es in Gadenstedt im Schulweg zu einer Körperverletzung. Ein 16jähriger schlug einen 19jährigen mit der Faust in das Gesicht, so dass dieser nicht unerheblich verletzt wurde. Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte, Bedrohung In der Feldstraße in Peine kam es am 26.02.2023 gegen ...

