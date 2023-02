Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine für den Bereich Peine vom 26.02.2023

Peine (ots)

Körperverletzung

Am 26.02.2023 gegen 01:55 Uhr kam es in Gadenstedt im Schulweg zu einer Körperverletzung. Ein 16jähriger schlug einen 19jährigen mit der Faust in das Gesicht, so dass dieser nicht unerheblich verletzt wurde.

Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte, Bedrohung In der Feldstraße in Peine kam es am 26.02.2023 gegen 01:30 Uhr zu einem Einsatz der Polizei. Zunächst waren dort Streitigkeiten gemeldet worden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Körperverletzung. Im weiteren Verlauf weigerte sich der Beschuldigte seine Personalien anzugeben und leistete Widerstand gegen die eingesetzten Beamten und bedrohte die Zeugen. Der 31jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Diebstahl aus Baustelle

Am 25.02.2023 gegen 17:10 Uhr kam es in Woltwiesche, Vor der Graue, zu einem Diebstahl von Metallrohren. Bislang unbekannte Täter öffneten den Bauzaun, betraten die Baustelle und luden mehrere Metallrohre in einen blauen Mercedes-Sprinter. Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei informierte. Noch bevor die Polizei eintraf entfernten sich die beiden Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine (05171 9990) oder bei der Polizei Vechelde (05302 930490) zu melden.

Diebstahl von Eiern

Am 25.02.2023 gegen 22:20 Uhr wurden in der Braunschweiger Straße in Wendeburg durch zwei männliche Personen 50 Eier im Wert von 17;50 Euro aus einem Eierverkaufsstand entwendet.

Einbruchdiebstahl

Zwischen dem 24.02.2023, 10 Uhr und dem 25.02.2023, 16 Uhr kam es in der Rotdornstraße in Vechelde zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Terrassentür wurde aufgehebelt, es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Vermutlich wurde kein Diebesgut entwendet.

Sachbeschädigung an Pkw

Am 24.02.2023 zwischen 14:30 Uhr und 22:30 Uhr wurde ein abgestellter Skoda durch bislang unbekannte Täter mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt, der Lack des Fahrzeuges wurde zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am 25.02.2023 um 21:34 Uhr wurde in Gadenstedt in der Straße Auf dem Turm ein 26jähriger mit einem Pkw Daimler Chrysler angehalten und kontrolliert. Der Fahrer war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr

Am 25.02.2023 um 21:49 Uhr wurde in der Kampstraße in Ilsede ein 26jähriger mit einem Opel angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Am 25.02.2023 um 05:15 Uhr kam es auf der B 444 in Edemissen, Am Abbau in Richtung Wehnsen, zu einem Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte Fahrer eines Opel Zafira kam hier nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten und einer Leitplanke und zuletzt mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde schwerverletzt in das Klinikum Peine verbracht.

Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Am 26.02.2023 kam es um 01:05 Uhr in der Werderstraße in Peine zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Aus nicht abschließend geklärter Ursache gerät eine Wohnung in Brand, in der sich zu diesem Zeitpunkt 4 Personen aufhielten. Durch die Feuerwehr wurde das gesamte Gebäude evakuiert, der Brand wurde gelöscht. Zwei Frauen erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation, zwei weitere Personen wurden zur Beobachtung in das Klinikum Peine gebracht. Die betroffene Wohnung wurde durch die Polizei beschlagnahmt, eine Brandursachenermittlung wurde eingeleitet.

