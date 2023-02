POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 26. Februar 2023:

Peine (ots) - Verkehrsunfälle Am 24.02.2023 gegen 13:10 Uhr kam es auf der L 321 in Wendeburg zu einem Unfall, bei dem ein 19jähriger mit seinem Fiat Punto vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der nassen Fahrbahn abkam und im Seitengraben zum Liegen kam. Der Fahrer wurde leicht verletzt, am Pkw entstand Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Auch ...

