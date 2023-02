Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 25. Februar 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wechselseitige Körperverletzung,

Wolfenbüttel, Juliusstraße

Am 24.02.23, gegen 18.14 Uhr, gerieten im Rahmen von Trennungsstreitigkeiten und eines damit verbundenen Auszugs zwei Parteien verbal und körperlich aneinander. Hierbei habe eine 52jährige eine 42jährige gewürgt und beleidigt und ein 22jähriger einen 17jährigen gewürgt. Die genauen Tatausführungen müssen weitere Ermittlungen und Vernehmungen ergeben, entsprechende Strafverfahren wurden gegen die Beteiligten eingeleitet.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Cremlingen/Weddel, Ütschenkamp, 24.02.23, gegen 20.35 Uhr

Im Rahmen eines anderen Einsatzes wurden in den mitgeführten Gegenständen einer 37jährigen Frau unerlaubte Betäubungsmittel, vermutlich Marihuana, gefunden und sichergestellt. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss Wolfenbüttel, Am Bache, 24.02.23, gegen 14.10 Uhr

Nachdem Zeugen einen PKW Opel Astra Cabrio mit bei Schneeregen geöffnetem Dach, in Schlangenlinien fahrend und vermutlich überladen auf der Bundesautobahn 36 beobachtet hatten, verständigten sie unabhängig voneinander die Polizei. Im Rahmen der daraufhin ausgestrahlten Sofortfahndung konnte das Fz in Wolfenbüttel Am Bache kontrolliert werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der leicht unter Alkoholeinfluss (0,36 Promille AAK) stehende 35jährige Fz-Führer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem ergab ein freiwillig durchgeführter Drogentest eine Beeinflussung des Fahrers durch Opiate und Marihuana. Dem Mann wurde eine Blutprobe zur Feststellung der Drogen- und Alkoholbeeinflussung entnommen und entsprechende Straf-/Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

- Skiebe - PHK

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell