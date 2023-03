Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 1. März 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen: Wohnungseinbruch

Dienstag, 28.02.2023, zwischen 12:50 Uhr und 21:05 Uhr

Bislang unbekannte Täter drangen am Dienstag, 28.02.2023, zwischen 12:50 Uhr und 21:05 Uhr, nach Aufhebeln der Terrassentür in eine Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses in Cremlingen, Im Dorfe, ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, vorgefundenes Bargeld wurde entwendet. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 9330.

Wolfenbüttel: PKW Audi entwendet

Montag, 27.02.2023, 20:45 Uhr, bis Dienstag, 28.02.2023, 06:40 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter einen auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Uhlandstraße in Wolfenbüttel abgestellten PKW Audi. Der Wert des schwarzen Audi A6 wird mit rund 15000 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

