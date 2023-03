Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 01.03.2023:

Peine (ots)

Zeugenaufruf nach Körperverletzung in Edemissen

Nach einer Fastnachtsfeier in Edemissen ist ein 22-jähriger Mann in den frühen Morgenstunden des 19.02. durch Schläge und Tritte verletzt worden. Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/5444825

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Edemissen nach zwei Männern zwischen 20 und 25 Jahren, die möglicherweise mit der Auseinandersetzung im Zusammenhang stehen. Die Männer waren ebenfalls Gäste der Fastnachtsfeier, sollen blonde, bzw. dunkle Haare gehabt haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Auffällig sei, dass zumindest einer von ihnen mit einer dunklen Schutzweste mit der Aufschrift "SWAT" und "POLICE" verkleidet gewesen sein soll. Möglicherweise ist diese Weste auch getauscht worden. Wenn Gäste der Feier Fotos gemacht haben, auf denen die beschriebenen Männer zu sehen sind, setzen diese sich bitte mit der Polizei in Edemissen unter 05176/97648-0 oder in Peine unter 05171- 9990 in Verbindung. Auch weiterführende Hinweise werden dort entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell