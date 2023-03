POL-W: W Mann nach Verpuffung schwer verletzt

Wuppertal (ots) - Am Donnerstagnachmittag (02.03.2023, gegen 16:40 Uhr) kam es an der Einmündung der Straße Am Raukamp zur Straße Am Cleefchen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 84-jährige Wuppertalerin befuhr mit ihrem VW Golf die Straße Am Raukamp in Richtung Uellendahler Straße. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kollidierte sie an der Einmündung Am Cleefchen mit dem Opel Corsa einer ...

