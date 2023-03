Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall mit zwei verletzten Personen in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Am Donnerstagnachmittag (02.03.2023, gegen 16:40 Uhr) kam es an der Einmündung der Straße Am Raukamp zur Straße Am Cleefchen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 84-jährige Wuppertalerin befuhr mit ihrem VW Golf die Straße Am Raukamp in Richtung Uellendahler Straße. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kollidierte sie an der Einmündung Am Cleefchen mit dem Opel Corsa einer 56-Jährigen, die die Straße Am Raukamp in Richtung Hatzfelder Straße befuhr. Beide Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sowohl die 84-Jährige, als auch die 56-Jährige in ein Krankenhaus. Der VW Golf und der Opel Corsa waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 12.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Polizei den Verkehr regeln. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell