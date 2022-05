Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Ein Verletzter nach Zimmerbrand

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Hardterbroich Pesch, 07.05.2022, 11:24 Uhr, Jenaer Straße (ots)

Die Feuerwehr wurde kurz vor Mittag zur Jenaer Straße alarmiert. Aus einem zur Straße hin liegenden Fenster im dritten Obergeschoss eines dreigeschossigen Wohnhauses drang dichter Rauch. Eine Person mit Verbrennungen war bereits von anderen Helfern ins Freie gebracht worden. Der anwesende Rettungsdienst übernahm die Versorgung des Verletzten. Ein Trupp unter Atemschutz ging ins Gebäude, wo noch eine weitere Person vermutet wurde. Diese Angabe bestätigte sich jedoch nicht. Der Brand wurde im Außen- und Innenangriff bekämpft und konnte schnell gelöscht werden. Aufgrund des älteren Baujahres des Gebäudes dauerten die Nachlöscharbeiten länger an, da sich noch Glutnester in der Decke und den Wänden befanden. Der Verletzte wurde mit Notarztbegleitung in ein Krankenhaus gefahren. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar und wurde zur Ermittlung der Brandursache nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes der Polizei übergeben.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeugen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell