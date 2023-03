Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Alkohol- und Drogeneinfluß unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bereits am Donnerstag, den 09.03.2023 gegen 17:00 Uhr war ein 26-jähriger Mann mit Beifahrerin in ihrem Pkw im Bereich Am Häuselberg in Neustadt unterwegs. Aufgrund nicht angelegter Sicherheitsgurte sollte das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer entzog sich zunächst der Kontrolle und konnte kurze Zeit später außerhalb vom Fahrzeug im Römerweg angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem stand der 26-Jährige unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Die Alkoholüberprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 0,36 Promille und der Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Im Rahmen weiterer Ermittlungen wurde festgestellt, dass der 26-Jährige bereits wegen ähnlicher Delikte auffällig war. Ihn erwarten nun mehrere Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

