Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Mayen (ots)

Im Laufe der vergangenen Nacht kam in innerhalb der Ortslage Mayen zu zwei Einbrüchen in Bäckereifilialen und einem Einbruchsversuch in eine Tierarztpraxis.

Die bislang unbekannten Täter hebelten zunächst eine Tür einer Bäckereifiliale in der Betzinger Landastraße auf und erbeuteten dort einen geringen Bargeldbetrag.

Im Entenpfuhl näherten sich die Einbrecher einer rückwärtigen Tür einer Bäckereifiliale und hebelten diese ebenfalls auf. Hier kam es zur Entwendung eines Tresores der aus einer Wand gerissen wurde. Über die Höhe der Tatbeute können hier bislang noch keine Angaben gemacht werden.

In der Polcher Straße wurde versucht in eine Tierarztpraxis einzubrechen, indem sich die Diebe erfolglos an ein Fenster zu schaffen machten. Die vollständige Tatausführung scheitere, vielleicht wurden die Täter bei ihrer Arbeit durch vorbeikommende Passanten gestört. Diese wären wichtige Zeugen für die Polizei.

Bei den Tatortaufnahmen an allen 3 Tatorten konnten zahlreiche Spuren sichergestellt werden, die derzeit der Auswertung bedürfen. Die Folgeuntersuchungen sind ebenfalls darauf ausgerichtet, ob alle Tatobjekte von der gleichen Tätergruppierung angegangen wurden.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht in der Zeit von 08.02.2023, 19:50 Uhr bis 09.02.2023, 05:00 Uhr, an den besagten Tatorten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, möchten sich bitte bei der Kriminalpolizei Mayen melden (Tel: 0261-801305).

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell