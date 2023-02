Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruchsdiebstahl in Baucontainer

Adenau (ots)

In der Nacht von Dienstag, 07.02.2023 auf Mittwoch, 08.02.2023 kam es zu einer Serie von Einbruchsdiebstählen in Baucontainer in Insul (hier: In der Auel sowie Brückenstraße) sowie in Adenau (Hauptstraße an der B 257). Unbekannte Täter begaben sich hierbei auf die frei zugänglichen Firmengelände und brachen dort aufgestellte Baucontainer gewaltsam auf. Entwendet wurde in einem Fall eine Kabeltrommel im Wert von ca. 500 Euro. In den anderen Fällen wurde nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise zu den Taten machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Adenau unter 02691/9250 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell