Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung zu "getöteter Fuchs in Rüber"

Mayen (ots)

Am Montag, den 06.02.2023, stellte sich aufgrund der Presseberichterstattung, eine Person bei der Kriminalinspektion Mayen. Die Person räumte ein, am 28.01.2023, den Pfeil auf den Fuchs abgeschossen zu haben, um diesen zu vertreiben. Die Ermittlungen zu den konkreten Tatumständen, etwaigen strafrechtlichen Hintergründen, sowie möglicher Rechtfertigungsgründe dauern an.

