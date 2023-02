Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Geschwindigkeitsmessungen auf der B 258

Wiesemscheid - Kirmutscheid (ots)

Am 06.02.2023 wurden durch die Beamten der Polizeiinspektion Adenau Geschwindigkeitsmessungen mittels Lasermessgerät auf der B 258 durchgeführt. Während der circa einstündigen Geschwindigkeitsüberwachung in der Gemarkung Wiesemscheid am Morgen haben fünf Fahrzeuge die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften überschritten. Der Tagesschnellste Fahrzeugführer wurde mit einer Geschwindigkeit von 104 km/h bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h gemessen. Diesen Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeldverfahren mit einem erheblichen Bußgeld und einen Punkt in Flensburg. Am Nachmittag überschritten weitere 13 Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit an der Kirmutscheider Kreuzung. Der Tagesschnellste befuhr die Bundesstraße mit einer Geschwindigkeit von 86 km/h bei erlaubten 50 km/h.

