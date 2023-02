Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Ettringen, Hauptstraße (ots)

In der Zeit vom 04.02.2023, ca. 16:30 Uhr bis 05.02.2023, 12:45 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an einem geparkten, weißen Pkw, Seat Leon. Das Fahrzeug stand am Fahrbahnrand in Höhe des Anwesens der Hausnummer 7 und wurde an der Fahrzeugheck durch ein bislang unbekanntes, ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden, von ca. 500.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell