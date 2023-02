Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Suche nach verkehrsunfallbeteiligtem PKW in Cochem.

Cochem (ots)

Am Freitag, 03.02.2023, ca. 17.15 Uhr, kollidiert in der Ravenéstraße in Cochem, ein roter Suzuki Celerio, beim Rückwärtsausparken aus Schrägaufstellung mit dem rechts daneben geparkten, vermutlich silbernem PKW Kombi. Anschließend fuhr die Fahrerin des Suzuki nach Hause. Ca. 1 1/4 Stunde zeigte sie den Unfall auf der Wache der PI Cochem persönlich an. Hinweise zu dem Geschädigten bitte an die Polizeiinspektion Cochem.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell