Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Hochwertiger Audi SQ7 entwendet

Ochtendung (ots)

Am 02.02.2023 zwischen 01.00 Uhr und 08.40 Uhr wurde in Ochtendung in der Polcher Straße ein hochwertiger schwarzer Pkw Audi SQ7 aus einer frei zugänglichen Hofeinfahrt entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Mayen, 02651/801-0.

