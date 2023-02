POL-PDMY: Sinzig - Verkehrsunfall mit Flucht und leicht verletzter Person

Polch, Thür (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, dem 28.01.2023, 12:30 Uhr und Sonntag, dem 29.01.2023, 13:30 Uhr, kam es in Polch zu zwei Wohnungseinbrüchen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Einfamilienhäusern in der Eichendorffstraße und Dechant-Riegel-Straße. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zudem zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus in der Rampenstraße in ...

