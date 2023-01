Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - 71-Jähriger lehnte eine Spendensammlung ab und wurde daraufhin von einer unbekannten Person leicht verletzt - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Gestern kam es um 10.30 Uhr zu einer Körperverletzung auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Lähdener Straße in Haselünne. Ein angeblicher Spendensammler sprach einen Bürger an und bat um Spenden für eine Einrichtung für gehörlose und stumme Menschen. Als dieser ablehnte, verletzte die unbekannte Person den 71-Jährigen mit einem Gegenstand an der Hand. Der etwa 170-175cm große Mann mit schwarzen kurzen Haaren trug eine dunkle Winterjacke und eine dunkle Hose und flüchtete nach dem Angriff in Richtung Innenstadt. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 entgegen.

