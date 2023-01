POL-EL: Lengerich - Werkzeuge aus Firmenfahrzeugen entwendet

Meppen (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 13 Uhr, kam es in Meppen zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der "Lingener Straße" und begaben sich in den dortigen Keller. Hier verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem der Räume und entwendeten Lebensmittel. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Zeugen werden ...

