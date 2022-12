Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Essen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Mutmaßliche Diebe in U-Haft

Duisburg (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag (29. Dezember, 1:30 Uhr) drei mutmaßliche Diebe gefasst. Die Tatverdächtigen sind zivilen Einsatzkräften der Polizei Essen in den Abendstunden des Mittwochs am Essener Autokino an der Bottroper Straße aufgefallen. Als sich das Trio in Bewegung setzte, nahmen die Beamten unauffällig die Verfolgung auf.

In Duisburg Wanheim-Angerhausen parkten die Verdächtigen schließlich ihr Auto auf der Eschenstraße und gingen zu Fuß zu einem Baumarkt (Forststraße). Dort beobachteten die Polizisten, wie die Männer einen Sicherheitszaun überstiegen und anschließend mit einen Rucksack sowie einer Reisetasche über die Straße rannten.

Auf einem Parkplatz an der Rheintörchenstraße, Ecke Hitzestraße sahen die Einsatzkräfte, wie das Trio dann das mögliche Diebesgut in Müllsäcke in einem Gebüsch versteckte. Von dort aus fuhren die Männer zur Max-Peters-Straße nach Kaßlerfeld - zu einem weiteren Baumarkt. Auch hier überstiegen die Tatverdächtigen den Zaun und flüchteten mit Gegenständen in den Händen. Unter der Autobahnbrücke der A40 legten die mutmaßlichen Diebe ihre Beute wieder in Müllsäcken ab.

Zurück in ihrem Auto, wurden die Männer von den Polizisten umstellt und festgenommen. Die Beamten brachten die Tatverdächtigen ins Duisburger Polizeigewahrsam und stellten das mögliche Diebesgut (u. a. Gartenwerkzeuge) sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurden die Männer noch am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Diebstahls im besonders schweren Fall Haftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell