Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Zeuge beobachtet Raub - Täterinnen und Geschädigte gesucht

Duisburg (ots)

Ein Zeuge (32) hat am Donnerstagabend (29. Dezember, gegen 19:35 Uhr) die Polizei alarmiert, weil er einen Handtaschenraub beobachtet hat. Er wartete gemeinsam mit seinem Sohn an der Haltestelle Rhein-Ruhr-Bad auf die Bahn, als drei Mädchen einer Frau nach einem Gerangel die Tasche entrissen. Eine der Räuberinnen rannte über die Duisburger Straße in Richtung Marxloh weg. Die anderen beiden nahmen die Straßenbahn 903 in Richtung Dinslaken. Die Frau, der die Handtasche geraubt wurde, stieg in ein Auto und fuhr davon. Die drei tatverdächtigen Mädchen können wie folgt beschrieben werden: alle drei sind etwa 1,60 Meter groß und schlank. Eine trug eine grüne Jacke und hat lange, rötliche Haare. Die zweite war mit einer dunkelblauen Jacke bekleidet. Die dritte hatte eine beige karierte Jacke an und trug ein grünes Kopftuch. Die Polizei sucht jetzt nicht nur weitere Zeugen, die Hinweise zu den Räuberinnen geben können, sondern auch die unbekannte, etwa 40 Jahre alte Geschädigte. Das Kriminalkommissariat 13 ist unter der Rufnummer 0203 2800 zu erreichen.

