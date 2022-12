POL-DU: Stadtgebiet: Polizei gut auf Silvester vorbereitet

Duisburg (ots) - Zwei junge Frauen haben am Mittwochvormittag (28. Dezember) eine 82-Jährige überfallen. Die Seniorin hatte gegen 10:30 Uhr am Bahnhof Meiderich an einem Automaten Geld abgehoben und war dann nach Hause gelaufen. Als sie an der Ritterstraße die Haustür aufschloss, sprachen sie zwei junge Frauen an, die ihr angeblich eine Zeitung verkaufen wollten. Die 82-Jährige lehnte ab und drehte sich weg. Dann ...

