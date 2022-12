Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Nach dem Geldabheben überfallen

Duisburg (ots)

Zwei junge Frauen haben am Mittwochvormittag (28. Dezember) eine 82-Jährige überfallen. Die Seniorin hatte gegen 10:30 Uhr am Bahnhof Meiderich an einem Automaten Geld abgehoben und war dann nach Hause gelaufen. Als sie an der Ritterstraße die Haustür aufschloss, sprachen sie zwei junge Frauen an, die ihr angeblich eine Zeitung verkaufen wollten. Die 82-Jährige lehnte ab und drehte sich weg. Dann wurde sie von hinten gestoßen und gegen die Wand im Flur gedrückt. Eine der Frauen griff in ihre Handtasche. Als die Seniorin laut aufschrie, rannten die beiden Frauen weg. Sie werden wie folgt beschrieben: beide etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,60 Meter groß. Eine trug ein schwarzes und die andere ein weißes Kopftuch. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

