Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Mutmaßliche Trickdiebinnen bei Beutezug gestoppt

Duisburg (ots)

Zwei Frauen (21 und 22) sollen am Dienstagnachmittag (27. Dezember) in der City innerhalb kürzester Zeit erst einen Senior und dann ein Kaufhaus bestohlen haben. Zunächst waren die beiden gegen 13:30 Uhr offenbar im Bereich Düsseldorfer Straße/Friedrich-Wilhelm-Straße unterwegs. Ein 81-Jähriger schilderte später der Polizei, dass zwei Frauen ihn dort mit einer Unterschriftenliste abgelenkt hätten, um Bargeld aus seinem Portemonnaie zu stehlen. Der Mann lieferte der Polizei eine Beschreibung, die auf zwei Verdächtige passte, die 15 Minuten später in einem Einkaufscenter an der Königstraße auffielen. Sie sollen in zwei Geschäften Waren gestohlen haben. Ein Ladendetektiv (49) stellte die beiden und übergab sie der Polizei. Jetzt müssen sich beide mit Anzeigen auseinandersetzen.

