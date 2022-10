Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Angebranntes Essen; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Brände; Verpuffung an Heizung

Reutlingen (ots)

Essen angebrannt

Auf dem Herd vergessenes Essen hat am Montagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, in Sondelfingen die Rettungs- und Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Ein Bewohner der Schönbuchstraße hatte zuvor seine Mahlzeit zubereitet und diese auf dem eingeschalteten Herd stehenlassen. Dadurch war es zu einer erheblichen Rauchentwicklung gekommen. Verletzt wurde niemand. Sachschaden war augenscheinlich ebenso nicht entstanden. (mr)

Reutlingen (RT): Mit Pkw ins Schleudern geraten

Glücklicherweise wohl ohne größere Blessuren haben die Beteiligten einen Verkehrsunfall am späten Montagabend auf der B28 überstanden. Ein 73-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes kurz vor 23 Uhr die rechte Spur der Bundesstraße in Richtung Tübingen. Dabei verlor er zwischen den Anschlussstellen Zentrum und Betzingen auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen den Kia einer 57-Jährigen, der auf der linken Spur unterwegs war. Beide Fahrzeuge schleuderten daraufhin in die Leitplanken. Sowohl die Kia-Lenkerin als auch ihr 82 Jahre alter Mitfahrer, die augenscheinlich unverletzt blieben, wurden vorsorglich vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. (rn)

Metzingen (RT): Einbrecher unterwegs

Ein Einbrecher hat im Laufe des Montags in der Florianstraße sein Unwesen getrieben. Zwischen 18.10 Uhr und 20.15 Uhr beschädigte der Unbekannte das Fenster einer dortigen Erdgeschosswohnung und gelangte so ins Innere, wo er nach Stehlenswertem suchte. Mit Bargeld und Schmuck entkam der Einbrecher anschließend ungesehen. Auch in die Erdgeschosswohnung eines Nachbargebäudes war zwischen acht Uhr und 21 Uhr versucht worden einzubrechen. Offenbar scheiterte der Täter dabei an der Einbruchsicherung eines Fensters. Das Polizeirevier Metzingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. (rn)

Filderstadt (ES): Verletzter Radfahrer

Zur Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Auto ist es am Montagnachmittag in Bonlanden gekommen. Ein 42-jähriger Radfahrer war gegen 16.45 Uhr auf dem linksseitigen Gehweg der Bonländer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Zeitgleich wollte ein 58-jähriger Fahrer eines Opel von der Hohe Straße aus in die Bonländer Straße einbiegen. Bei der nachfolgenden Kollision beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich verletzte sich der Radfahrer leicht und musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.100 Euro geschätzt. (ls)

Köngen (ES): Fahrzeug in Brand geraten

Zum Brand eines Pkw in der Küferstraße sind Feuerwehr und Polizei am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, ausgerückt. Aus noch unklarer Ursache war dort ein kurz zuvor fremdgestarteter VW Polo in Brand geraten. Nachdem Anwohner das Feuer bemerkt hatten, begannen sie, mit Hilfe von Feuerlöschern den Brand zu löschen. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften anrückte, setzte die Löscharbeiten fort. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Tübingen (TÜ): Verpuffung an Heizung

Eine größere Rauchentwicklung hat am Montagabend, gegen 18.10 Uhr, in der Aischbachstraße zum Einsatz der Rettungs- und Einsatzkräfte geführt. Wie sich vor Ort herausstellte, war es an der Heizungsanlage eines Wohnhauses zu einer Verpuffung gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand weder Personen- noch Sachschaden. (mr)

Balingen (ZAK): Thujahecke in Brand geraten

Der Brand einer Hecke hat am Montagmittag in der Rosenfelder Straße für Aufregung gesorgt. Aus noch unbekannter Ursache waren dort gegen 13.25 Uhr über mehrere Meter dutzende Thuja-Pflanzen in Brand geraten. Die Feuerwehr, die daraufhin mit zahlreichen Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen. Durch die Hitzeentwicklung wurden auch ein Fenster des angrenzenden Wohnhauses und das Balkongeländer in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 9.000 Euro. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell