Polizei Duisburg

POL-DU: Beeckerwerth: Erst belästigt, dann mit Messer angegriffen

Duisburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (29. Dezember, gegen 5:30) hat ein Unbekannter an der Ahrstraße offenbar eine 16-Jährige sexuell belästigt. Der 17-jährige Begleiter der jungen Frau ging laut eigener Aussage dazwischen und schubste den Täter weg, woraufhin dieser ein Messer gezückt und zugestochen haben soll. Der 17-Jährige hatte Schnittverletzungen an Oberarm und Brust und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Täter sei in Richtung Friedrich-Ebert-Straße geflüchtet, berichtete das Pärchen der Polizei. Der Verdächtige soll etwa 20 Jahre alt sein, eine dunkle Hautfarbe haben und dunkle Kleidung getragen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell