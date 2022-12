Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Fahranfängerin bei Unfall verletzt

Duisburg (ots)

Eine Fahranfängerin hat sich in der Nacht zu Freitag (30. Dezember) gegen 00:30 Uhr bei einem Unfall auf der Rudolf-Schock-Straße verletzt. Die 18-Jährige, die erst wenige Tage ihre Fahrerlaubnis hat, kam mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Zeuge beobachtete, dass die junge Autofahrerin anstatt in einer Kurve dem Fahrbahnverlauf zu folgen, geradeaus in einen zunächst in einen Zaun und dann vor einen Baum geprallt ist. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell