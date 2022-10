Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Fußgängerin leicht verletzt

Gernsbach (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag gegen 15:35 Uhr hat sich eine Frau auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Schwarzwaldstraße leichte Verletzungen zugezogen. Als ein 30 Jahre alter Fahrer eines Mercedes-Kombi rückwärts aus einer Parktasche ausfuhr, berührte er eine hinter dem Fahrzeug vorbeigehende Fußgängerin. Die Seniorin kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Ein Sachschaden entstand nicht.

