POL-DU: Huckingen: Einem Rettungssanitäter über den Fuß gefahren und geflüchtet

Duisburg (ots) - Eine Fahranfängerin hat sich in der Nacht zu Freitag (30. Dezember) gegen 00:30 Uhr bei einem Unfall auf der Rudolf-Schock-Straße verletzt. Die 18-Jährige, die erst wenige Tage ihre Fahrerlaubnis hat, kam mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Zeuge beobachtete, dass die junge Autofahrerin anstatt in einer Kurve dem Fahrbahnverlauf zu folgen, geradeaus in einen zunächst in ...

