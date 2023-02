Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Bad Neuenahr-Ahrweiler OT Bachem - Verkehrsunfall mit Flucht

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 04.02.2023 gegen 16:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Die geschädigte Fahrzeugführerin befuhr die Himmelsburger Straße in Richtung Ortskern Bachem. Auf Höhe der Hausnummer 54 kam ihr in der Engstelle ein dunkelgrüner / schwarzer PKW (SUV) entgegen, welcher stark verdreckt war. Dieser touchierte den PKW der Geschädigten im Bereich der Fondtür und des Heckflügels. Der Fahrer des unfallverursachenden PKW stieg anschließend aus und begutachtete den Schaden am PKW der Geschädigten. Er gab an, dass er die Polizei zur Unfallaufnahme verständigen würde und begab sich wieder in seinen PKW. Anschließend entfernte er sich mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle in Richtung des Waldes. Zum Fahrer ist lediglich bekannt, dass er männlich war. Am PKW des Unfallverursachers dürfte ein nicht unerheblicher Schaden im Bereich der Frontstoßstange und des Kotflügels auf der Fahrerseite entstanden sein.

Zeugen, die Angaben zur Person oder zum Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler Tel.: 02641/9740 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell