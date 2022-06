Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pohlheim: 86 - Jähriger mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden - Zeugen gesucht

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 24.06.2022:

Ein 86 - Jähriger wurde heute, gegen 12.40 Uhr, auf einem Feldweg, der sich in unmittelbarer Nähe zum Admonter Ring 21 in Garbenteich befindet, schwer verletzt aufgefunden. Zeugen hatten den verletzten Mann und seinen Hund dort entdeckt und sofort Rettungskräfte verständigt. Er wurde aufgrund seiner schweren Kopfverletzung in eine Klinik gebracht. Der 86 - Jährige war auf diesem Weg offenbar mit seinem Hund unterwegs. Ersten Erkenntnissen zur Folge ist nicht auszuschließen, dass die Verletzung durch einen Schlag verursacht wurden. Die Hintergründe sind bislang noch unklar. Möglicherweise haben Zeugen etwas davon mitbekommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

