POL-BI: Einbrecher steigt am helllichten Tag in Lagerhalle ein

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld - Innenstadt- Ein Ladendetektiv stoppte am Samstag, 18.06.2022, in einer Parfümerie einen Ladendieb. Ein Mann betrat gegen 12:30 Uhr das Geschäft an der Bahnhofstraße, nahe der Arndtstraße, und ging durch den Laden. Der Ladendetektiv bemerkte, wie der Mann ein Parfüm aus dem Regal nahm und in die Hosentasche steckte. Anschließend verließ er die Parfümerie ohne die Ware zu bezahlen. ...

