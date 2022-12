Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 31.12.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Flüchtige Täter nach Körperverletzung

Vor einer Bar im Carolinengang in der Auricher Innenstadt kam es am Freitagabend, gegen 22 Uhr, zu einer Körperverletzung. Hierbei zerrte ein derzeit unbekannter Mann das 24-jährige Opfer aus Großefehn nach einem Streit aus der Bar und es kam im Carolinengang zu einem Handgemenge. Hierbei schlugen der Mann sowie ein weiterer männlicher Mittäter mehrfach auf das Opfer ein und flüchteten anschließend unerkannt. Zwei weibliche Begleitpersonen der Beschuldigten griffen hierbei nicht ein. Das Opfer wurde leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 entgegengenommen.

Aurich - Missbrauch von Notrufen

Am Freitagabend, gegen 18:50 Uhr, wurde während eines überregionalen Fußballturniers durch unbekannte Personen missbräuchlich der Brandmeldealarm in der Sporthalle an der Emder Straße in Aurich betätigt. Hierzu wurde im Untergeschoss der Handdruckmelder im Bereich der Toiletten eingeschlagen. Aufgrund dessen führte die Feuerwehr eine Erkundung durch und stellte den Missbrauch fest. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 zu melden.

Wiesmoor - Sachbeschädigung an Pkw

Ein grauer Peugeot wurde in der Zeit vom 20.12.2022 bis zum 21.12.2022 an der Marktstraße in Wiesmoor beschädigt. Das abgestellte Auto wurde augenscheinlich mit einem Gegenstand an linken Fahrzeugseite zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 entgegen.

Großefehn - Sachbeschädigung an einem Schild

Am Freitagvormittag kam es in der Heidhörnstraße Nord in Ostgroßefehn zu einer Sachbeschädigung an einem gelben Schild mit der Aufschrift "Parken verboten". Hierbei beschädigten unbekannte Täter zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr das Schild, welches an einer privaten Zufahrt stand. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 entgegengenommen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag im Zeitraum von 12:30 Uhr und 16:00 Uhr im Südeweg in Aurich. Ein Gartenzaun eines dortigen Grundstücks wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert und beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Geldbörse gestohlen

Am Freitagmittag, gegen 13:55 Uhr, kam es in einem Fast-Food-Restaurant in der Gewerbestraße in Norden zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Die 73-jährige Geschädigte hatte zunächst die Geldbörse auf einer Sitzbank liegen gelassen und das Restaurant verlassen. Als kurz darauf zurückkehrte, um die Geldbörse wieder an sich zunehmen, war diese bereits verschwunden. Eine namentlich unbekannte Zeugin hatte das auffällige Verhalten des unbekannten Täters mitbekommen und sich im Nachgang an die Geschädigte gewandt. Die bislang unbekannte Zeugin, oder weitere Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten männlichen Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04931 9210 bei der Polizei Norden zu melden.

Verkehrsgeschehen

PKW ohne Versicherungsschutz

Ein 50-jähriger Norder war in der Nacht von Freitag auf Samstag in Norden in der Norddeicher Straße von der Polizei angehalten worden. Der BMW-Fahrer war zunächst durch seine Fahrweise aufgefallen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der erforderliche Versicherungsschutz ausgelaufen war. Die Weiterfahrt musste untersagt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Freibades

Bereits am Donnerstag, den 22.12.2022, kam es in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 14:00 Uhr auf dem Parkplatz des Freibades in Isums zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte eine dort abgestellte Mercedes C-Klasse mit Auricher Kennzeichen. An der Heckstoßstange des Fahrzeuges entstand somit ein Sachschaden im mittleren, vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter 04462 9110 mit der Polizei in Wittmund in Verbindung zu setzen.

