Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Alkoholisierter Fahrzeugführer leistet Widerstand und beleidigte einen Polizeibeamten

Kempenich, Leyberggasse (ots)

Am Sonntagmorgen, 05.02.2023, um 00.53 Uhr, wurde ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Brohltal, an der Einmündung Leyberggasse/ L 83 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Beschuldigte unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Bei der Verbringung zum Streifenwagen, zum Zwecke der obligatorischen Blutprobenentnahme, leistete der Beschuldigte Widerstand und beleidigte zudem einen der kontrollierenden Beamten. Er wurde durch die Beamten zu Boden gebracht, fixiert und zur Wache verbracht. Im Anschluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Die beiden Polizeibeamten wurden im Rahmen der Widerstandshandlung leicht verletzt, waren aber weiterhin dienstfähig. Gegen den Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand und Beleidigung eingeleitet. Da in unmittelbarer Nähe der Tatörtlichkeit eine Karnevalssitzung stattfand, werden etwaige Zeugen des Vorfalls gebeten, sich mit der Polizei in Adenau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell