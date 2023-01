Feuerwehr Hamminkeln

FW Hamminkeln: Mehrere Einsätze in der Neujahrsnacht

Hamminkeln (ots)

Das Einsatzjahr 2023 beginnt für die Feuerwehr Hamminkeln kurz nach Mitternacht. Vier Einsätze galt es abzuarbeiten, bei denen bis zum Morgen insgesamt 16 Fahrzeuge und 54 Einsatzkräfte eingebunden waren.

Der erste Einsatz war ein gemeldeter Heckenbrand in Hamminkeln um kurz nach Mitternacht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Brand bereits gelöscht. Die Einsatzstelle wurde mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, es waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Ein weiterer Einsatz folgte gegen 02:00 Uhr, dabei handelte es sich um einen brennenden Baumstumpf in Dingden. Zur Brandbekämpfung ging ein Trupp mit einem C-Strahlrohr vor, der Brand war schnell unter Kontrolle und kurz darauf gelöscht.

Gegen 08:00 Uhr ein weiterer Einsatz in Dingden. Gemeldet wurde ein PKW-Brand. Bereits auf der Anfahrt wurde das Alarmstichwort auf Zimmerbrand erhöht. Vor Ort zeigte sich ein brennender PKW auf einer Einfahrt, wobei die Flammen bereits Teile der angrenzenden Gebäudefassade eines Wohnhauses und einer Lagerhalle angriffen. Die Hauseingangstür wurde dabei so stark mit Flammen beaufschlagt, dass diese zerstört wurde und Rauchgase ins Wohnhaus eindringen konnten. Glücklicherweise konnten sich alle Anwohner aus dem Wohnhaus unverletzt ins freie begeben. Die Brandbekämpfung erfolgte durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem C-Strahlrohr. Zwei weitere Trupps unter Atemschutz kontrollierten die angrenzenden Gebäude auf eine mögliche Brandausbreitung, hierzu wurde auch eine Drehleiter in Stellung gebracht. Die Einsatzstelle konnte nach gut einer Stunde verlassen werden. Parallel zum laufenden Einsatz wurde gegen 08:15 Uhr ein Fahrzeug samt Besatzung zur Unterstützung des Rettungsdienstes in Dingden für etwa eine halbe Stunde abgestellt.

